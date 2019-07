Entroterra blindato dai carabinieri per prevenire i furti

E’ terminato alle prime luci dell’alba il maxi-servizio di pattugliamento nato come “corollario” della manifestazione Notte Rosa, svolto dai militari della Compagnia di Novafeltria che hanno ‘blindato’, in particolare, Santarcangelo e Villa Verucchio per prevenire furti e reati predatori, controllando l’afflusso e il deflusso dalle retrovie della Notte Rosa. Quarantasette conducenti fermati e sottoposti al test dell’etilometro e 4 denunce per guida in stato di ebbrezza, con altrettanti patenti ritirate. “Al di là del numero rilevante delle patenti ritirate – sottolinea il capitano Silvia Guerrini – colpisce l’età matura dei sanzionati: spesso si tende a pensare che il problema riguardi soprattutto i più giovani ed invece questi episodi indicano che il problema è trasversale a tutte le età”. Il tasso alcolico più alto, 2,64 g/l, è stato rilevato ad una 34enne ucraina, residente a San Leo, fermata a Ponte Verucchio e sottoposta ad alcol test. L’operazione “saldatura” del mare con la Valmarecchia, denominata “Pink belt” (Cintura rosa) e diretta sul campo dal capitano Guerrini, ha visto l’impiego di 8 pattuglie della Compagnia carabinieri di Novafeltria: sono state identificate 102 persone, controllati 47 veicoli e denunciate 2 persone.