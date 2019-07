Emergenza caldo: 431 telefonate. Quasi 35° a Vergiano

Prosegue l’ondata di caldo che sta investendo con temperature record l’intera Europa. Anche in Emilia Romagna è arrivato il codice Arancione emesso dalla protezione civile per alcune province a nord (Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara) con previsioni attorno a 38°. Allerta gialla anche per alcune aree interne del riminese in cui si toccheranno i 37°. La colonnina di mercurio alle 11 ha raggiunto i 34,8° a Vergiano e 32,1° a Rimini centro.

Sono state 431 le telefonate al Distretto di Rimini dall’inizio del monitoraggio per il piano Emergenza caldo, predisposto da Ausl Romagna e Comune di Rimini per il sostegno alla popolazione anziana. Ad essere monitorati, in particolare, gli anziani sopra i settantacinque anni che, nel territorio riminese, superano i 26 mila.

La criticità sul fronte delle temperature dovrebbe migliorare per il passaggio nella giornata di sabato 27 di un sistema frontale apporterà precipitazioni prevalentemente a carattere temporalesco, quando a partire dalle ore pomeridiane i temporali potranno assumere carattere organizzato, inizialmente sul settore occidentale, in estensione al resto del territorio regionale.

Contatti

Nucleo Fragilità telefono: 0541/1490572 – emergenzacaldo@coopcad.it

COME LIMITARE IL DISAGIO

§ Bere molta acqua (almeno 2 litri al giorno) a temperatura non eccessivamente bassa. La temperatura ideale di una bibita, quella che permette un veloce assorbimento e un giusto raffreddamento, è intorno ai 10 gradi. In particolare gli anziani devono prestare particolare attenzione in quanto lo stimolo della sete spesso diminuisce con l´età avanzata.

§ Evitare di bere alcolici, caffè, bevande gassate o zuccherate. L´assunzione di bevande alcoliche deprime i centri nervosi e stimola la diuresi, condizioni entrambe sfavorevoli alla dispersione di calore.

§ Mangiare molta frutta e verdure; fare pasti leggeri, preferendo pasta e carboidrati a carne e formaggi fermentati. Evitare di consumare cibi troppo caldi.

§ Evitare di uscire tra le 12 e le 17. Queste non solo sono le ore più calde della giornata ma sono anche quelle caratterizzate dai livelli più elevati di ozono.

§ Vestirsi con abiti leggeri, di colore chiaro, non aderenti, di cotone, lino o comunque fibre naturali. Assicurarsi che i familiari malati o costretti a letto o anziani non siano troppo vestiti.

§ Usare tende o chiudere le imposte nelle ore più calde; limitare l´uso del forno e dei fornelli, che possono contribuire ad aumentare la temperatura in casa.

§ Evitare il flusso diretto di ventilatori o condizionatori e le correnti d´aria.

§ Non lasciare mai nessuno, neanche per brevi periodi, in macchine parcheggiate al sole.

§ Fare bagni o docce con acqua tiepida.

§ Consultare il proprio medico prima di assumere integratori di sali minerali, se si assumono farmaci in maniera regolare.

§ Se la casa è rinfrescata con i climatizzatori, è importante pulirne i filtri periodicamente (sono un ricettacolo di polveri e batteri) e regolare la temperatura a 25-27 ºC, e comunque non troppo più bassa rispetto a quella esterna, in modo da evitare bruschi sbalzi di temperatura, spesso causa di malesseri.

§ Ridurre il più possibile l´utilizzo del pannolino per i bambini e gli anziani.

§ Se si è affetti da diabete o ipertensione o da altre patologie che implicano l´assunzione continua di farmaci, è importante consultare il proprio medico di famiglia per conoscere eventuali reazioni che possono essere provocate dalla combinazione caldo/farmaco o sole/farmaco. Tra le più frequenti, vi è l´eccessiva sensibilizzazione alla luce o i cali di pressione ed il rischio di svenimento. Chi è affetto da diabete deve esporsi al sole con molta cautela perché, a causa della possibile minor sensibilità alla dolore, potrebbe ustionarsi anche in maniera seria.

§ Stare il più possibile con altre persone.

§ Passare più tempo possibile in ambienti con aria condizionata (negozi, o altri luoghi pubblici climatizzati).

COME COMPORTARSI IN CASO DI EMERGENZA

Se si assiste una persona vittima di un colpo di calore, colpo di sole o collasso la prima cosa da fare è chiamare i soccorsi. Nell´attesa, far sdraiare la persona colpita in posizione supina in luogo fresco e ventilato con le gambe sollevate ed eseguire delle spugnature con acqua fredda; se la persona è cosciente, somministrare dei liquidi non ghiacciati (non alcool o caffè). Fra le conseguenze del colpo di calore ci possono essere anche contrazioni e spasmi incontrollabili: in questo caso bisogna fare in modo che la vittima non si ferisca, e non deve ricevere nulla da bere o da mangiare. In caso di vomito, controllare che la via respiratoria rimanga aperta magari girando la vittima su un fianco.

Nel caso di crampi, non è necessario chiamare il medico. E´ comunque importante cessare ogni forma di attività fisica per alcune ore, riposare in un luogo fresco ed assumere liquidi.