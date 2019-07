Ecco il calendario del Rimini. Subito il derby con l'Imolese. Rimini-Cesena alla 10a

È il giorno della compilazione dei calendari di Serie C, svelati nella cornice del Salone d’Onore del Coni a Roma. La prima giornata è in programma domenica 25 agosto, l’ultima di regular season il 26 aprile 2020.

Mercoledì il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha anticipato che si tornerà a giocare a giorni e orari fissi: previsti tre anticipi il sabato sera (uno per girone), il resto delle partite la domenica alle 15:00 e alle 17:30, ed il posticipo Rai. Sono previste due soste: il 29 dicembre e il 5 gennaio, e quattro turni infrasettimanali.

Per Ghirelli è l’inizio di un nuovo percorso: “Sarà un campionato bellissimo con tante piazze appassionate che hanno voglia di calcio come già i play off hanno dimostrato”.

La compilazione dei calendari è trasmessa in diretta su RaiSport. Presenti anche il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, e il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina. Tanti gli ospiti: i Presidenti dei club, il Presidente Franco Carraro, il Presidente Ettore Prandini della Coldiretti, il Segretario generale del Coni Carlo Mornati.

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro in diretta su RaiSport: “Noi per primi abbiamo bisogno delle regole, di metterle al centro e questo a volte porta anche a fare delle scelte dolorose. Qui ci sono i nuovi giudici, ai quali si chiedono solamente due cose: autonomia e garanzia”.

Presenti anche i riminesi Umberto Calcagno e Igor Protti. L’ex Sampdoria, ora vicepresidente AIC, ha detto: “Abbiamo dato esempio di percorsi condivisi in questi ultimi anni cercando di promuovere la qualità di questo mondo. Credo che le nuove norme contribuiranno a migliorare il livello qualitativo di questa categoria”.

L’attaccante, che ha segnato e tanto in serie A, serie B e serie C, ha detto: “Seguo con interesse il girone del Rimini. Ho subito visto quando ci sarà il derby con il Cesena”.

Il primo avversario del Rimini sarà l’Imolese, in casa. Prima trasferta per i biancorossi il 1 settembre sul campo del Feralpisalò. Alla terza Rimini-Sudtirol. Poi un doppio turno esterno: alla 4a L.R. Vicenza-Rimini e alla 5a Carpi-Rimini. Alla 6a Rimini-Gubbio. Alla 7a la sfida con il Modena (andata in trasferta). Nell’8a giornata il Rimini ritroverà l’ultimo avversario affrontato nella passata stagione, nei play out vinti: la ripescata Virtus Vecomp Verona. Nella nona giornata trasferta nelle Marche, nella tana del Fano (altra squadra ripescata). Alla decima il derby più sentito, quello con il Cesena: andata al “Neri” il 20 ottobre, ritorno al “Manuzzi” il 1 marzo. All’11a Reggio Audace-Rimini. Alla 12a Rimini-Fermana. Alla 13a il derby con la Vis Pesaro (andata al “Neri” il 3 novembre, ritorno al “Benelli” il 22 marzo 2020). Da un “nemico” storico ad una squadra “amica”, visto lo storico gemellaggio tra le due tifoserie: alla 14a (il 10 novembre) sarà Sambenedettese-Rimini. Alla 15a Rimini-Arzignano V. Alla 16a trasferta a Padova. Alla 17a il derby con il Ravenna (andata in casa, come per gli altri due derby romagnoli, il 1 dicembre, ritorno al “Benelli” l’11 aprile). Alla 18a Piacenza-Rimini. Chiusura del girone d’andata (19a giornata) il 15 dicembre in casa con la Triestina.

Questa la prima giornata del girone B:

Alma Juventus Fano-Sambenedettese

Arzignano Valchiampo-Piacenza

Carpi-Cesena

Fermana-Ravenna

Modenna-L.R. Vicenza

Reggio Audace-Feralpisalò

Rimini-Imolese

Triestina-Gubbio

Virtus Vecomp Verona-Padova

Vis Pesaro-Sudtirol

IL CALENDARIO COMPLETO DI DATE

1a 25 Ago 2019 RIMINI-IMOLESE 22 Dic 2019

2a 1 Set 2019 FERALPISALÒ-RIMINI 12 Gen 2020

3a 8 Set 2019 RIMINI-SUDTIROL 19 Gen 2020

4a 15 Set 2019 L.R. VICENZA-RIMINI 26 Gen 2020

5a 22 Set 2019 CARPI-RIMINI 2 Feb 2020

6a 25 Set 2019 RIMINI-GUBBIO 9 Feb 2020

7a 29 Set 2019 MODENA-RIMINI 16 Feb 2020

8a 6 Ott 2019 RIMINI-VIRTUSVECOMP VERONA 23 Feb 2020

9a 13 Ott 2019 A.J. FANO-RIMINI 26 Feb 2020

10a 20 Ott 2019 RIMINI-CESENA 1 Mar 2020

11a 23 Ott 2019 REGGIO AUDACE-RIMINI 8 Mar 2020

12a 27 Ott 2019 RIMINI-FERMANA 15 Mar 2020

13a 3 Nov 2019 RIMINI-VIS PESARO 22 Mar 2020

14a 10 Nov 2019 SAMBENEDETTESE-RIMINI 25 Mar 2020

15a 17 Nov 2019 RIMINI-ARZIGNANO V. 29 Mar 2020

16a 24 Nov 2019 PADOVA-RIMINI 5 Apr 2020

17a 1 Dic 2019 RIMINI-RAVENNA 11 Apr 2020

18a 8 Dic 2019 PIACENZA-RIMINI 19 Apr 2020

19a 15 Dic 2019 RIMINI-TRIESTINA 26 Apr 2020