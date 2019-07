E...state in Paese. Si parte domani

Domani a Riccione Paese parte “ E..state in Paese”. Un inedito mercatino di artigianato artistico, vintage e piccolo antiquariato animerà Corso F.lli Cervi che poi tornerà anche il 14 luglio, l’11 e il 21 agosto. Ma non è l’unico appuntamento che animerà il quartiere: il 12 luglio parte la neo rassegna “ Riccione Paese dei libri. Libri autori persone storie”, domenica 14 luglio il tradizionale appuntamento de “Il baule dei ricordi”, tra le 18 e le 23. Sempre domenica 14 aprile è in programma a Riccione Paese a partire dal tardo pomeriggio una esposizione di auto rigorosamente rosse