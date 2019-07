Duplice omicida scovato in comunità

Sulla sua testa pendeva un mandato di cattura internazionale emesso dall’Albania per duplice omicidio. Un 28enne albanese, condannato il 12 giugno scorso all’ergastolo dal tribunale di Elbassan, è stato arrestato ieri mattina dagli uomini della squadra mobile di Rimini, che l’hanno scovato all’interno di una comunità di recupero di Coriano. Il 15 agosto del 2012, il 28enne, insieme ad un complice, aveva freddato a colpi di pistola due connazionali all’interno della loro abitazione ad Elbassan. Poi aveva fatto perdere le sue tracce. Fino a ieri, quando il personale della mobile ha scoperto che era ospite della struttura (i cui responsabili erano ignari del suo passato criminale).

Ora il duplice omicida si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di rientrare in Albania per scontare la pena. Nella diffusione internazionale del provvedimento restrittivo, infatti, le autorità albanesi hanno richiesto, in caso di cattura, di assicurarlo alla giustizia del suo Paese mediante estradizione.