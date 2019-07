Dulca e Angels Santarcangelo avanti assieme

Il Basket Santarcangelo Angels è lieta di comunicare che anche la stagione 2019/2020 sarà targata Dulca.

Il matrimonio con la storica azienda di via Tolemaide prosegue con reciproca soddisfazione, a Roberto Fabbri ed a tutto il cda di Dulca i doverosi i ringraziamenti nelle parole del presidentissimo Maurizio Fabbri: “sono veramente felice che un’azienda prestigiosa come Dulca abbia sposato il nostro progetto, sono parte integrante della grande famiglia Angels, la loro costante presenza al nostro fianco dimostra, da un lato, la reciproca soddisfazione per i risultati ottenuti e dall’altro, fornisce ulteriori motivazioni e risorse per sviluppare quella che è la mission di questi 35 anni di mia presidenza: investrire sui giovani e la formazione degli istruttori”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente di Dulca Roberto Fabbri, dalle sue parole traspare tutta la soddisfazione di essere parte integrante di questo progetto: “con Maurizio Fabbri e Paolo Carasso esiste un grandissimo feeling che va oltre l’aspetto commerciale, Dulca e Angels sono in simbiosi, abbiamo la stessa vision. Quest’anno tutte le formazioni Angels, dalla prima squadra a tutto il settore giovanile saranno griffate Dulca, questo per me e per l’azienda, che vive un momento di grande espansione, è motivo di immenso orgoglio. Assieme a Maurizio, Paolo e a tutto il cda degli Angels condividiamo anche il progetto RBR, mi sembra un fantastico pick ‘n roll……basta che poi mi diano palla sotto per schiacciare!”