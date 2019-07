Donna investita in via Rodriguez

Una donna (le cui generalità devono essere ancora diffuse) è stata investita questa mattina in via Rodriguez a Rimini. L’incidente è avvenuto poco dopo le 10. A travolgerla la Fiat Punto guidata da un anziano. L’uomo stava percorrendo via Rodriguenz in direzione mare-monte e, poco prima del sottopasso, ha svoltato a destra per imboccare lo svincolo che porta alla Statale 16. La donna stava attraversando proprio in quel momento in un tratto in cui non ci sono strisce pedonali. L’impatto è stato inevitabile. La signora ha riportato serie ferite tanto che si è reso necessario il trasporto in elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto, oltre al 118, la polizia municipale che sta cercando di ricostruire la dinamica.