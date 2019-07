Divieti balneazione. On. Raffaelli invita Regione a modifiche

Fondamentali i campionamenti per verificare la salute del nostro mare, ma la Regione riveda le tempistiche. La sollecitazione arriva dall’onorevole della Lega Elena Raffaelli, alla luce del dibattito suscitato dai divieti di balneazione. Per la Raffaelli è necessario rivedere anche il tempo delle 48 ore di stop, portandolo a 24, nel caso che che i valori rientrino ampiamente entro i limiti. Richieste in sintonia con quelle fatte anche dal sindaco di Rimini Andrea Gnassi (vedi notizia)

Il mare – dice la Raffaelli- è la risorsa primaria sulla quale si basa l’economia turistica del comparto balneare romagnolo. Una risorsa che richiede ogni attenzione e tutti i possibili interventi da attuare per la sua tutela. I Comuni costieri sono i soggetti principali deputati alla garanzia della massima sicurezza per quanto riguarda la balneazione delle acque. Ecco perché sono fondamentali le procedure adottate nei campionamenti calendarizzati dalla Regione Emilia Romagna che tuttavia alla situazione attuale creano evidenti allarmismi a scapito del lavoro degli enti locai in materia di salvaguardia delle acque di balneazione. Senza andare nei tecnicismi sollecito la Regione affinché riveda la gestione delle tempistiche e le modalità procedurali previste nella D.G.R. n.783 del 20/05/2019 per far si che le tecniche utilizzate siano le più sicure dal punto di vista della tutela della salute e anche le più efficienti dal punto di vista dell’esatta condizione dello stato delle acque.

È inoltre necessario poter intervenire affinché i divieti di balneazione possano essere revocati prima delle 48 ore già dalla pre lettura a 24 ore dal primo campionamento qualora i valori siano ampiamente dentro i limiti previsti.