Diversi i riminesi in campo agli Europei di Ultimate Frisbee

Si sono conclusi nella giornata di sabato gli Europei per nazioni di Ultimate Frisbee. La manifestazione, ospitata a Gyor in Ungheria dal 29 Giugno al 6 Luglio, ha visto la partecipazione delle rappresentative italiane e di giocatori riminesi in tutte e tre le categorie presenti: Men, Women e Mixed.

Men

La nazionale maschile è arrivata al quinto posto, miglior risultato di una nazionale maggiore fino ad ora. “Un risultato che ci ha lasciato l’amaro in bocca. I rimorsi non sono pochi – ha commentato il riminese Federico Sapucci – abbiamo perso il secondo giorno la partita con la Russia in girone, partita decisamente sbagliata dalla nostra formazione azzurra, l’Italia si è messa in un brutto percorso per arrivare alla vetta. Abbiamo incontrato la Germania ai quarti di finale e ceduto il passo per poi arrivare al quinto posto abbastanza facilmente, anche se abbiamo faticato a tenere la mente fresca durante l’ultima partita contro l’Austria, vinta di un solo punto. C’è la soddisfazione del risultato ma anche l’amarezza della consapevolezza che un terzo posto era quello che, sulla carta, si addiceva di più alla nostra squadra”.

Women

Le ragazze azzurre sono arrivate in semifinale contro la Svizzera dopo una buona rimonta contro la Germania ai quarti, tuttavia, complici il forte vento e l’infortunio di una delle giocatrici azzurre di punta, Laura Farolfi, a metà del match, le italiane non sono riuscite a portare la partita dalla loro parte, arrivando poi alla finale per il terzo e quarto posto con poca grinta e facendosi superare dalla Russia. Una magra conclusione per la squadra che durante il torneo ha mostrato grande talento e la possibilità di giocare alla pari con tutte le squadre presenti. Le azzurre hanno raccolto scalpi importanti come quello di Germania e Inghilterra lungo il cammino. Un pizzico di fortuna in più e vento in meno avrebbero potuto regalare una medaglia che ormai sempre più spesso le ragazze italiane si vedono posare al collo in Europa.

Mixed

La nazionale Mixed è partita sorprendentemente alla grande, concludendo come prima classificata il girone iniziale. Ma anche in questo caso non sono mancati gli imprevisti e dopo aver perso qualche giocatore importante per infortunio, la squadra si è giocata ben 5 partite all’Univers Point e purtroppo ne ha vinte solamente due. Tra quelle perse c’è purtroppo l’ottavo di finale, che ha tolto alla nazionale mixed i primi 8 posti d’Europa e li ha costretti a giocare al massimo per il 9 posto. “Abbiamo concluso al decimo posto con almeno la soddisfazione di aver fatto tremare persino la Francia finalista (partita persa di soli due punti) e di aver mostrato che il movimento Mixed in Italia, finora sottovalutato, sta crescendo e nei prossimi anni potrà regalare i successi tanto attesi” – ha commentato Luca Contini giocatore della squadra mista.

Ora l’attenzione si sposta sui mondiali U24 della prossima settimana in Germania che faranno sognare i tifosi da casa. In particolare la Men, che conta fra i suoi ranghi Tommaso Semprini Cesari e Francesco Sbrighi entrambi di scuola riminesi, è data fra le favorite dopo lo scorso mondiale in Australia, dove la squadra era arrivata in finale testa a testa con gli imbattibili (per il momento) Stati Uniti.