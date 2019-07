Data alle fiamme la giostra dei bambini a Viserba

Incendio doloso ieri notte, intorno alle 3, in piazza pascoli a Viserba, dove ignoti hanno letteralmente dato alle fiamme la giostrina dei bambini, rimasta carbonizzata. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e i carabinieri di Rimini, che hanno effettuato i rilievi di rito. Già in passato alcuni vandali si erano divertiti ad appiccare il fuoco all’attrazione. I militari dell’Arma sperano di risalire ai responsabili anche grazie ai filmati delle telecamere presenti in zona che potrebbero fornire elementi utili alle indagini.