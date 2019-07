Dall'happy hour al carcere, 26enne incastrato dal fiuto di Kent

Un servizio mirato contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, effettuato in un locale di via Feleto, ha portato all’arresto di un 26enne milanese ma residente a Cesenatico. Intorno alle 17.30, durante l’happy hour, i poliziotti hanno concentrato la loro attenzione sul 26enne, segnalato dall’infallibile fiuto del cane antidroga Kent. E in effetti dai jeans del giovane sono spuntati sei involucri contenenti 5 grammi di cocaina e 8 di marijuana. Arrestato per detenzione ai fini di spaccio, per lui si sono aperte le porte del carcere in attesa del processo per direttissima.