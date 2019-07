Dalla provincia 25mila euro per le pari opportunità

Nel 2019 la provincia di Rimini investirà 25mila euro, il doppio dello scorso anno sulle pari opportunità. Ad annunciarlo questa mattina al primo tavolo istituzionale sulle pari opportunità con gli amministratori comunali del territorio il l Presidente della Provincia Riziero Santi.

La Consigliera provinciale delegata alle Pari opportunità, Giulia Corazzi, che ha spiegato come quella di raddoppiare gli investimenti sulle pari opportunità sia una scelta precisa per consentire alla Provincia di Rimini di recuperare il suo ruolo di regista e di coordinatore di tutte le azioni che ruotano intorno alla parità di genere . I soldi saranno investiti per supportare e incrementare le azioni e le attività degli Enti locali e delle associazioni dedicate al contrasto della violenza di genere e delle discriminazioni.

“Oggi si è riunito il primo tavolo istituzionale – ha detto la Consigliera Corazzi – con invitati tutti gli amministratori delegati alle pari opportunità dei Comuni della provincia perché, sempre più, gli amministratori dei territori devono essere a fianco della Provincia per assumersi un chiaro e netto impegno, sia a livello politico che amministrativo, per contrastare i fenomeni di violenza e di disuguaglianza che purtroppo non accennano a diminuire nemmeno nel nostro territorio. E’ un impegno, questo, che sarà sancito nel rinnovo, previsto nel mese di settembre, del protocollo d’intesa provinciale che coinvolge le amministrazioni tutte, le istituzioni territoriali, le associazioni e i centri antiviolenza.”