Dal salvadanaio dell'Hotel Adlon 1850 euro per la Fondazione Cetacea

1.850 raccolti per la Fondazione Cetacea di Riccione dall’hotel Adlon attraverso un’iniziativa volta alla buone pratiche del riuso. In questo ultimo anno i gestori Claudio e Chiara Montanari hanno invitato tutti gli ospiti che desiderassero il lavaggio e cambio del telo spiaggia ad inserire 50 centesimi in un grande salvadanaio di coccio posizionato sul bureau. Le monetine, alla fine, sono andate a formare una bella somma che oggi è stata consegnata, dopo la visione del video che riprende rottura del salvadanaio, al presidente della Fondazione Sauro Pari.

video dalla pagina facebook dell’hotel

“L’iniziativa dell’Hotel Adlon e della famiglia Montanari che lo gestisce dal 1963 – ha detto Pari – ci ha permesso di ricevere €1850 di donazione per le tartarughe marine è un’iniziativa lodevole per due aspetti; in prima battuta ovviamente per il risultato finale che ci permetterà di curare meglio Le nostre tartarughe ma soprattutto perché l’educazione dei clienti e dei turisti al risparmio energetico e al risparmio ambientale è un’idea importante che se riesce a prendere piede, allargandosi all’intera comunità, diventa estremamente virtuoso e determinante per la salvaguardia del nostro mare. Complimenti e grazie per l’impegno”