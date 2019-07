Dal 16 luglio tornano utilizzabili i parcheggi di via Santa Maria al Mare

E’ stata data oggi disposizione all’impresa esecutrice di mettere in atto le misure per l’utilizzo dell’area di sosta adiacente a via Santa Maria al Mare, una delle strade interessate dal cantiere per la riqualificazione di Porta Galliana. I parcheggi interclusi nei primissimi giorni di cantiere, da martedì 16 luglio torneranno nuovamente a disposizione in quanto, a seguito del movimento dell’intervento in direzione mare, sarà consentito spostare parte della recinzione provvisoria di via Bastioni Meridionali per la larghezza di una corsia verso il porto Canale. In questo modo i residenti potranno raggiungere, tramite parte della via Santa Maria Al Mare in senso unico alternato, i parcheggi esistenti sopra menzionati.