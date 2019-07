Contributo alle pazienti oncologiche per acquisto di parrucche

Solo nel riminese sono oltre 300 le donne, pazienti oncologiche, ad avere bisogno di una parrucca per supplire alla perdita di capelli provocata dalle cure per sconfiggere il tumore. Per loro e per le altre 3100 donne che in Emilia Romagna vivono questa particolare situazione arriva un aiuto concreto dalla Regione: un contributo di 400 euro per l’acquisto di una parrucca. Il contributo sarà assegnato una tantum, indipendentemente dall’Isee e dalla situazione reddituale della paziente. Le richieste dovranno essere indirizzate all’Azienda Usl di residenza utilizzando la modulistica e gli eventuali indirizzi operativi che verranno definiti dalla Direzione generale Cura della Persona, Salute e Welfare dell’assessorato regionale alle Politiche per la salute entro un mese circa a partire da oggi.

Le pazienti dovranno allegare il certificato che attesti la patologia neoplastica e l’alopecia verificatasi in seguito a trattamenti radioterapici o chemioterapici, insieme alla ricevuta di avvenuto pagamento per l’acquisto della parrucca (fattura o scontrino recante codice fiscale del paziente che presenta la domanda) posteriore alla data di entrata in vigore del provvedimento stabilito dalla Giunta. Sarà l’Azienda Usl, una volta verificata la regolarità della documentazione presentata, ad accogliere le domande ammissibili e concedere il contributo richiesto, rendicontando alla Direzione generale dell’assessorato.

«Credo che la nuova misura regionale rappresenti un piccolo ma importante segno di solidarietà verso quelle donne che si trovano a dover affrontare fasi delicate della propria vita – dichiara Emma Petitti, Assessora al Bilancio e alle Pari Opportunità della Regione Emilia-Romagna -. Si tratta di un’iniziativa che non soddisfa solo un bisogno estetico ma che incide direttamente sulla qualità della vita delle pazienti e sui loro rapporti relazionali. La qualità della vita e il ritorno alla quotidianità sono aspetti fondamentali per la ripresa di una paziente, sulle quali l’ausilio della parrucca può fare la differenza ed è da considerarsi tutt’altro che frivolo, ma anzi un vero e proprio presidio sanitario necessario. La sanità, come recita l’Organizzazione Mondiale della Sanità, “è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non consiste solo in un’assenza di malattia o infermità”. L’iniziativa, dunque, nasce da una volontà di sostenere le pazienti affette da cancro non solo dal punto di vista medico ma anche da quello psicologico. La perdita dei capelli a causa delle terapie oncologiche rappresenta per molte donne un momento di grande difficoltà durante il percorso di cura, quindi come istituzioni, è importante essere al loro fianco. Spero che questo progetto possa dare un aiuto concreto a quelle donne che ne hanno bisogno e magari ridare loro un sorriso».