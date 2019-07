Concessioni, mercoledì l'incontro col Ministro. Pizzolante: presa in giro del Governo

Mercoledì le associazioni di categoria dei balneari incontreranno a Roma il ministro al turismo Centinaio. Sarà l’occasione per chiarire alcuni aspetti della bozza di legge chiamata a regolare la questione delle concessioni balneari alla luce della direttiva Bolkestein. Bozza elaborata senza la condivisione con sindacati e categorie ed emersa a sorpresa la scorsa settimana sulle pagine del Sole 24 Ore. Tante le perplessità dei balneari sul testo circolato in questi giorni: dal ritardo nell’elaborazione della legge (era attesa per fine aprile) alla mancata esclusione delle evidenze pubbliche per gli attuali stabilimenti. Il Governo nella legge di bilancio ha esteso le concessioni fino al 2034, anno in cui dovrebbero quindi avvenire le aste. A non convincere le categorie, ad esempio, l’elenco nazionale degli operatori idonei: la lista sarà riservata a chi avrà svolto attività imprenditoriale nel settore turistico-ricreativo in una concessione detenuta in qualsiasi paese dell’Unione europea. Una commissione assegnerà un punteggio da 1 a 5 in base a elementi come l’esperienza, la tipologia di impresa, le politiche in tema di ambiente e accessibilità. Il problema evidenziato però è la mancata distinzione tra le concessioni nuove e quelle già esistenti e il fatto che gli operatori iscritti alla lista possano partecipare a prescindere dal punteggio assegnato. Per il concessionario uscente la bozza prevede poi un indennizzo a carico del subentrante “pari al valore degli investimenti non ammortizzati”. Alle Regioni e alle autorità portuali il Governo chiede, entro un paio d’anni dall’entrata in vigore della legge, una mappatura completa delle spiagge in concessione, di quelle libere e di quelle concedibili e anche delle imprese che operano nel settore e dei canoni sostenuti. Le categorie non nascondo quindi le loro perplessità e nemmeno l’ex parlamentare Sergio Pizzolante che nella scorsa legislatura tentò, col collega Arlotti, di trovare una soluzione alla questione concessioni. “Chi pensa – si chiede sulla sua pagina Facebook – che possa essere approvata una legge che andrà poi in vigore fra 15 anni? Non si può fare.” Quindi, conclude sconsolato Pizzolante parlando di presa in giro, “avremo le gare, senza riconoscimento del valore commerciale (ndr. non previsto nella bozza) e senza proroghe”.