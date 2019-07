Concessioni balneari, gare dal 2034 e arriva l'elenco "degli idonei"

Le concessioni balneari saranno messe a gara, ma solo dopo la proroga di 15 anni definita dall’ultima legge di bilancio (quindi nel 2034), e per gli operatori scatterà un meccanismo di rating. Lo prevede il provvedimento, finora tenuto nel massimo riserbo, a cui sta lavorando il ministro del turismo Centinaio. Ieri il Sole 24 Ore (vedi articolo) ha fornito alcune anticipazioni che non sembrano aver convinto gli operatori del settore (Mondo Balneare). Specie perché finora la linea del Governo sembrava andare verso una esclusione totale delle gare. Secondo il quotidiano economico, il provvedimento sarebbe già in stato avanzato, visto che la bozza sarebbe già arrivata a Bruxelles. Dal primo gennaio 2034 scatterebbero quindi le procedure pubbliche per l’affidamento delle spiagge. Il meccanismo prevede, secondo il Sole 24 Ore, la definizione di un “Elenco nazionale degli operatori” al quale gli stessi operatori dovranno iscriversi presentando apposita domanda. La durata sarà di 5 anni, rinnovabile per altri 5. Chi è già titolare di concessione è iscritto di diritto ma può decadere in assenza dei requisiti. Ad ogni operatore, dopo l’iscrizione, un’apposita commissione attribuirà un punteggio da 1 a 5 in base all’esperienza e agli investimenti effettuati. Una sorta di elenco di balneari idonei a partecipare alle gare. Uno degli obiettivi sarebbe colpire chi subappalta con penalizzazioni quando nel 2034 ci saranno i bandi sulle concessioni, la cui durata sarà poi decisa dai Comuni in base al piano di investimenti presentato dall’imprenditore. Nessuna uscita dalla Bolkestein quindi. Il Sole 24 Ore parla anche di partenariato pubblico-privato e spiega che il Governo vorrebbe chiedere a Regioni e Comuni una mappatura sugli ottomila chilometri di coste. Per quanto riguarda i canoni saranno rideterminati tenendo conto della base tabellare, del tipo di concessione, dell’effettiva occupazione delle aree demaniali marittime, della classificazione delle concessioni. Un fulmine a ciel sereno per sindacati e associazioni di categoria, comunque cauti nei commenti. Tutte lamentano il mancato coinvolgimento, promesso invece dal ministro, e chiedono incontri immediati con la possibilità di esaminare il testo che, da un lato metterebbe in salvo la proroga di 15 anni ma dall’altro porterebbe alle tanto temute evidenze pubbliche dal 2034.