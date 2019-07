Eccidio di Fossoli. Santarcangelo ricorda Rino Molari

Era il 12 luglio 1944 quando 67 internati politici nel campo di concentramento di Fossoli – compreso il santarcangiolese Rino Molari – vennero fucilati dalle SS nel vicino poligono di tiro di Cibeno (Carpi).

Nella ricorrenza del 75° anniversario, l’Amministrazione comunale e il Comitato cittadino antifascista ricordano l’eccidio con una commemorazione che avrà luogo domenica 21 luglio alla Pieve romanica. Alle ore 9,45 è previsto il ritrovo per la messa dedicata a Molari, che comincerà alle ore 10, mentre a partire dalle ore 10,45 circa avranno luogo gli interventi istituzionali nel giardino della Pieve, presso la lapide che ricorda l’antifascista santarcangiolese. La sindaca Alice Parma porterà il saluto dell’Amministrazione comunale, mentre la presidente della sezione provinciale di Rimini, Giusi Delvecchio, interverrà in rappresentanza dell’Anpi. Anche quest’anno, inoltre, il Comune di Santarcangelo parteciperà alla commemorazione presso il Campo di concentramento di Fossoli in programma domenica 14 luglio: a rappresentare l’Amministrazione comunale l’assessore Danilo Rinaldi, che interverrà insieme a una delegazione dell’Anpi di Santarcangelo.