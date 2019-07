Comincia il conto alla rovescia per il 47° San Marino Rally

Manca sempre meno alla partenza del 47° San Marino Rally, manifestazione clou degli appassionati delle quattro ruote e da sempre appuntamento imperdibile per gli amanti delle strade bianche. Il rally, in programma i prossimi 12-13 luglio, coinvolgerà a trecentosessanta gradi San Marino ospitando il fulcro della manifestazione nella centrale Piazza Mercatale di Borgo Maggiore.

La manifestazione, le cui iscrizioni si sono chiuse venerdì 5 luglio, vedrà martedì 9 luglio la pubblicazione dell’elenco iscritti, mentre nei giorni successivi saranno consegnati i documenti per le ricognizioni previste per giovedì 11 (dalle ore 09.00 alle ore 19.00) e per venerdì 12 luglio (dalle ore 08.00 alle ore 11.00), mentre le verifiche pre gara saranno in programma venerdì 12 luglio dalle ore 08.30 alle ore 12.30 (sportive) e dalle ore 09.00 alle ore 13.00 (tecniche). Il clou della manifestazione sarà sabato 13 luglio con la partenza della prima vettura alle ore 07.30 dal Parco Assistenza di Serravalle di San Marino. Ultima prova prevista dopo i tre giri delle tre prove sterrate sarà l’attesissima e conclusiva prova di San Marino di ben Km 5,66 che partirà alle ore 20.09.

Tanto interesse anche per le altre due manifestazioni collegate cioè il Rally del Titano e il San Marino Rally Show. Il primo, giunto alla decima edizione, avrà un percorso ridotto a 253 Km con nove tratti cronometrati di 76,3 Km dove potranno essere ammesse le vetture costruite entro il 1 gennaio 2008 e le Autostoriche. Il San Marino Rally Show si svolgerà nella parte terminale del percorso del rally maggiore con la disputa di un’unica prova speciale su asfalto da ripetersi tre volte per 16 Km di tratti cronometrati su un percorso totale di 50 Km. Da seguire inoltre la novità assoluta adottata per la prima volta a livello le nuove vetture ammesse alla manifestazione di tipo Side by Side che potranno essere condotte da conduttori sedicenni usualmente protagonisti delle gare di Cross Country.