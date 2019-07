"Come ti... batto i Titani". Giovedì 4 luglio il 1° Trofeo del Galeone

In una settimana che per il San Marino Baseball di Serie A1 significa turno di riposo, il batti e corri in Repubblica non si ferma. L’evento è ormai alle porte. La data è quella di giovedì 4 luglio. Il titolo dell’appuntamento è “COME TI… BATTO I TITANI”. Il tutto sul diamante di Serravalle. Cosa succederà? Beh, tanto divertimento e generazioni a confronto, innanzitutto.

Sarà il 1° Trofeo del Galeone, col programma che prevede, a partire dalle ore 19, le squadre Under 15 di San Marino, Junior Rimini, Torre Pedrera Falcons e Rimini ’86 che affronteranno con dei turni in battuta la squadra senior del San Marino Baseball di Serie A1.

Alle 21.30 premiazioni, con la squadra vincitrice che si aggiudicherà il Galeone, e premio ulteriore per il miglior battitore in assoluto. Un quarto d’ora più tardi, alle 21.45, home-run derby con i giocatori del San Marino Baseball. Il tutto con uno sponsor tecnico d’eccellenza come Teammate.

Come contorno ambientale gustoso l’accompagnamento musicale del dj fino a tarda serata e lo street food a disposizione al campo a partire dalle 18.30: hamburger, hot dog, panini con asado, piadina, patatine, olive ascolane e tanti altro.