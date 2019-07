Cinque denunce e due arresti nella Notte Rosa dei Carabinieri

Dopo il venerdì della Notte Rosa i carabinieri della compagnia di Rimini stilano un primo bilancio degli interventi: due arresti e cinque denunce.

In manette è finito un 23enne del Burkina Faso residente nel casertano. E’ stato sorpreso dai militari dopo aver rubato una bici parcheggiata in strada sul Lungomare Tintori. Ai carabinieri ha anche fornito false generalità. Un marocchino di 40 anni, residente nel riminese, è stato fermato invece per ricettazione: i carabinieri lo hanno sorpreso in zona stazione con addosso uno smartphone da poco rubato ad una turista.

Cinque le denunce. Un 30enne algerino è finito invece nei guai per il furto del marsupio sulla spiaggia di Bellariva.

Denunciata per evasione una 25enne residente nel campo nomadi di via Islanda e tre autisti sorpresi alla guida con tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro.

Complessivamente i militari hanno identificato ben 94 persone, fermato 65 mezzi e segnalato due persone in possesso di modiche quantità di hashish.