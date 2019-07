Cinque acquisti in un giorno per l'Imolese: dalla Spal arriva Luca Seri

Imolese Calcio rende noto – si legge in una nota – di aver formalizzato con la Spal il contratto per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luca Seri.

Con il portiere 19enne è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2020 dopo aver difeso con ottimi risultati i pali della Primavera della Spal.

Le parole di Filippo Ghinassi in merito al quinto colpo di questa giornata: “Luca Seri si è messo in luce con la Primavera della Spal dove è stato protagonista in questi anni con la Primavera, arriva ad Imola con grande entusiasmo per la sua prima stagione nel calcio dei grandi”.