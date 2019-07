Cinema, teatro, street food e musica: settimana di eventi a Morciano

Un’altra settimana ricca di appuntamenti a Morciano di Romagna. Mercoledì 24 luglio, per la rassegna “Di sotto alle otto”, in piazza Garibaldi, dalle 21.15, verrà proiettato il film “Made in Italy” di Luciano Ligabue, con Stefano Accorsi e Kasia Smutniak.

Giovedì 25 luglio tanto divertimento per i più piccoli con il laboratorio creativo della Compagnia “Le Pu-pazze”, dalle 20.30 in piazza Garibaldi. Alle 22, invece, sarà di scena “Circo Bipolar”. “Uno spettacolo di circo e teatro di strada energetico e dinamico che unisce il mondo terreno a quello dell’aria, il tutto mixato con una vena poetica e a tratti umoristica. Una elegante acrobata e un eccentrico giocoliere vi stupiranno e lasceranno senza fiato! Dall’equilibrismo su scala libera alle contorsioni in aria a diversi metri di altezza, verrete trasportati in un mondo dove terra e aria si fondono creando un’atmosfera di divertimento e suspense”.

Venerdì 26 luglio, dalle 20, si cena e si balla nelle vie del centro con la David Pacini Band e un menù tematico a base di piadina farcita, patatine e bibita. Spazio allo shopping con l’apertura serale dei negozi. Anche i più piccoli potranno divertirsi con lo “Scombussolo” e il mercatino dei bambini.