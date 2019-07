Centro sportivo Corpolò, Comune acquisisce terreni di privato inadempiente

Sono 5.678 i mq tornati nella disponibilità del Comune di Rimini in seguito all’esproprio per la “Realizzazione del Centro Sportivo per il gioco del calcio in località Corpolò”. L’operazione si è resa necessaria dall’inadempienza del privato che, nell’ambito della convenzione urbanistica stipulata dall’Amministrazione per la realizzazione dell’impianto sportivo, non ha ultimato le opere, né richiesto il relativo permesso di costruire, entro il termine ultimo del 15 giugno 2019.

L’Amministrazione, in attesa dell’avviamento dei lavori per la realizzazione dell’impianto sportivo, ha concesso i campi – tramite la stipula di una concessione – alla Società Agricola Fratelli Ricci di Assirelli Anna Maria & C. S.a.s. La concessione, partirà dall’1 agosto 2019 e terminerà il 10 novembre 2020: potrà essere revocata in ogni momento al sopravanzare di ragioni di pubblico interesse, e cioè per la realizzazione del centro sportivo.