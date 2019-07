Cena con vista sul Ponte di Tiberio per P.assaggi di vino

Dopo l’avvio, mercoledì, con un convegno, ieri sera è entrata nel vivo l’edizione 2019 di P.assaggi di vino. La manifestazione prosegue questa sera a domani nel borgo San Giuliano, tra degustazioni e stand di una trentina di produttori.

E’ stata la piazza dell’acqua, con affaccio sul ponte di Tiberio, la suggestiva coreografia naturale che ha fatto da sfondo ad uno degli appuntamenti inseriti nell’edizione 2019 di P.assaggi di Vino, la manifestazione dedicata all’enologia che anima il Borgo San Giuliano.

“La Strada ha organizzato un momento di grande emozione in uno scenario come la Piazza d’Acqua che l’Amministrazione ha messo a disposizione dei cittadini e tolta al degrado” ha detto il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi. “ Chiederò alla Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini sempre maggiore qualità, di fare la sua parte per la valorizzazione verso l’alto della nostra riviera”.

“Ringrazio il Sindaco per le belle parole, siamo abituati a raccogliere le sfide e portarle a casa “ ha detto Sandro Santini Presidente della Strada”già mercoledì sera all’incontro degustazione con Antonio Boco, Responsabile Romagna del Gambero Rosso ci è stato detto di sviluppare le nostre storie enologiche e che è possibile puntare a vini importanti. Giovedì sera in una location splendida hanno parlato i nostri vini interpreti del coraggio e della passione dei nostri produttori. Si è avverato quello a cui pensavamo organizzando p.assaggi, il luogo che parla del prodotto, il prodotto che parla del luogo”.

Le degustazioni saranno protagoniste questa sera e domani dalle 20 alle 24: si potranno assaggiare i vini di 29 cantine riminesi.