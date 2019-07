C'è anche Nicolas Cavalli per l'attacco dell'Athletic

L’Athletic continua a rinforzare il proprio reparto offensivo, allo scopo di consegnare a Mister Casadei una squadra abile nel ricercare con frequenza la via del gol.

Infatti dopo la conferma di Della Marchina e gli approdi di Neri, Gambuti e Clementi, la società arancioazzurra annuncia anche il tesseramento di Nicolas Cavalli.

Si tratta di un attaccante classe ’94, cresciuto nei settori giovanili di Juvenes, Bellaria e Coriano. Nel 2012 il ritorno nel Dogana, compagine con la quale gioca per ben sei stagioni, intervallate da un’esperienza italiana alla Virtus Olimpia (Terza categoria). Infine, la scorsa annata, il trasferimento al Murata.

Ora Cavalli è pronto per abbracciare la nuova avventura arancioazzurra. “Non vedo davvero l’ora di cominciare. – commenta il 25enne centravanti romagnolo – Voglio ringraziare tutta la società dell’Athletic, in particolar modo il Responsabile della prima squadra Fabio Cameli, per questa bella opportunità. Mi affascina molto la sfida che ho davanti ora, anche perché la Prima è una categoria alla quale non ho mai partecipato. Il Poggio è un’ottima squadra, composta da elementi validi ed ottimi”.

Chiari anche i traguardi da tagliare: “Mi aspetto di centrare la salvezza. Poi se ci sarà l’occasione di cambiare gli obiettivi in corsa, significa che saremo stati abbastanza bravi da poter ambire ad altro. Per ora spero di esprimermi bene e di aiutare la squadra nel raggiungimento dei propri scopi e nel segnare gol”.