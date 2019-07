Cattolica, si lavora per risolvere i problemi legati al nome e allo stadio

Venerdì è stato un giorno fondamentale per la prosecuzione del calcio a Cattolica, con la squadra che parteciperà al prossimo campionato di serie D.

Ci sono però due nodi ancora da sciogliere: il primo riguarda il nome, visto che non ci sono stati i tempi tecnici per “trasformare” San Marino in Cattolica, il secondo concerne l’impianto sportivo.

Il “Calbi” è infatti senza un gestore. La “palla” passa quindi alla Limonta, nei prossimi giorni si cercherà insieme al primo cittadino la soluzione più idonea.

Per il problema nome, che ha giustamente messo in allarme i tifosi cattolichini, Luca Mancini si è affidato all’avvocato Grassani. Lunedì partirà la missiva contenente la richiesta per cambiare il nome della società da San Marino a Cattolica San Marino (“San Marino” il primo anno deve necessariamente rimanere), corredata da una lettera di Mariano Gennari nella quale il sindaco dichiarerà che con la radiazione della Giovane Cattolica la Regina resterà senza la sua squadra di calcio, caldeggiando quindi il cambiamento di nome del San Marino Calcio.

I colori sociali, come già annunciato ieri su Newsrimini, saranno il giallo e il rosso.