Cattolica Calcio SM, il saluto di capitan Michele Mercuri

500 presenze in giallorosso. E ora è arrivato il momento in cui le strade del Cattolica e di Michele Mercuri, fiero capitano della squadra della Regina, si dividono. Ecco il saluto di Mercuri.

“Adesso è ufficiale: il Cattolica Calcio inizia una nuova stagione e io non ne farò parte, dopo tutta la trafila nel settore giovanile e 16 anni di prima squadra con quasi 500 presenze le nostre strade si dividono.

Lascio con qualche rammarico per non poter calcare i nuovi campi che stanno nascendo e per aver vissuto stagioni tribolate e un paio di fallimenti, ma soprattutto con il rimpianto di aver lasciato e concluso con la retrocessione sul campo dello scorso anno.

Ma se ripenso a questi anni non posso che essere felice di ciò che è stato. Grazie di cuore davvero a tutti quelli che ho incontrato e con cui ho condiviso gioie e delusioni in tutti questi anni; a Cesare Pietraccini perché oltre ad essere stato un ottimo dirigente, se non fosse stato per lui forse non ci sarei mai stato io!

Grazie a tutti i compagni con cui ho lottato in mezzo al campo e scherzato fuori e con cui ho costruito legami fortissimi!

Grazie ad accompagnatori, dirigenti e magazzinieri che non ci hanno mai fatto mancare niente, hanno dato l’anima e mi hanno sempre trattato e coccolato come un figlio!

Grazie ai tifosi della tribuna e della curva, giovani e meno giovani, che ci hanno sostenuto davvero in ogni campo e in ogni circostanza, facendoci sentire, nelle nostre categorie, come veri professionisti!

Grazie ai miei familiari perché mi hanno tramandato la passione per questi colori e poi sopportato e accompagnato per tanti anni!

Mi mancherà da morire non entrare più quotidianamente allo Stadio e nello spogliatoio e non sedermi nel mio solito posto, però mi sento ugualmente un privilegiato per aver avuto la fortuna di passare tanti anni qui. Ho avuto tutto dal Cattolica e dalla sua Gente, ma sono anche certo di aver ricambiato in pieno, di aver dato tutto me stesso e forse di più, di non essermi mai risparmiato in nessuna partita, amichevole o allenamento.

Sono onorato e orgoglioso di aver giocato per anni con la maglia della mia città, di aver difeso quei colori in giro per i campi e di essere stato Capitano di una società così gloriosa. Spero con tutto il cuore di esserne stato all’altezza.

Un grandissimo in bocca al lupo e SEMPRE FORZA CATOLGA

Michele Mercuri”