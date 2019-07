Casetta di legno a fuoco. Completamente distrutta

È andata completamente distrutta la casetta in legno che ha preso fuoco nel tardo pomeriggio in via Santa Cristina a Rimini.

La casetta si trova in una proprietà dove c’è anche un’altra abitazione sempre in legno e quando i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme della struttura non restava praticamente nulla.

Ancora ignote le cause che hanno provocato l’incendio. Sul posto, per i rilievi, anche i carabinieri.