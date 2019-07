Cartoon Club ha assegnato i premi "Fossati" e "Fede a strisce". Premio alla carriera a Marcello Toninelli

Cartoon Club sabato sera ha assegnato i premi “Fossati” e “Fede a strisce”, e

in un gremito Cinema Fulgor anche il premio alla carriera a Marcello

Toninelli “per 50 anni vissuti nel e per il fumetto”. Il primo classificato del

Premio Franco Fossati 2019 è “Come è bella l’avventura”, di Mino Milani, curatori

Giovanni Giovannetti e Luisa Voltan, editore Effigie, “per l’originalità del

tipo di approccio critico – si legge nelle motivazioni -, al tempo stesso serio

nei contenuti ma anche popolare nella forma, grazie al suo sorprendentemente

ampio sviluppo figurale, ricco peraltro di didascalie esplicative”. Menzione

speciale a “Protofantascienza italiana”, autori vari, editore Fondazione Rosellini,

per il “coraggio culturale” di avere affrontato – e ugualmente con un’ampia

componente figurativa – un tema raramente discusso a livello critico (e da

molto tempo trascurato), favorendo così l’ipotesi di un suo ulteriore

approfondimento futuro”.

Il Premio “Fede a strisce” viene invece

assegnato alle opere che meglio hanno saputo comunicare attraverso il fumetto i

valori religiosi. La giuria è composta di critici, autori, giornalisti e

operatori del settore. Il Premio 2019 va alla scrittrice svedese Astrid

per “La conversione di San Francesco”. “La figura di Francesco d’Assisi

continua ad attrarre e ha fornire materiale per la lettura e la rilettura di un

uomo e della sua particolarissima relazione con le cose, con la natura, con gli

animali, con gli altri, con Dio”.

Premio speciale a Marcello Toninelli. Nel

1969 usciva, sull’undicesimo numero della rivista “Off Side” (che

ospitava anche le Sturmtruppen e altre storie di Bonvi e un racconto

fantascientifico di Crepax), “Dante by Marcello”, prima e acerba

versione della rilettura a strisce umoristiche della “Divina Commedia”, primo

lavoro professionale dell’autore senese. Ricorrono perciò nel 2019 i cinquanta

anni da quell’inizio di carriera e del percorso editoriale – caotico quanto

ricco di soddisfazioni – di Marcello e del suo Dante.