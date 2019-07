Carovane nomadi nella zona artigianale. FdI chiede incontro con Sacchetti

Il continuo andirivieni di carovane nomadi nella zona artigianale di Santarcangelo sollecita l’intervento di Fratelli d’Italia. Solo nell’ultima settimana, spiegano i membri del partito, i vigili sono intervenuti tre volte per allontanare i camper, che poi nel giro di poche ore sono tornati ad occupare l’area. “Il metodo adottato non poteva essere risolutivo. È evidente che le forze dell’ordine debbano poter essere liberate da questa incombenza. Vale anche per residenti e imprenditori”. Fratelli d’Italia chiederà un incontro con l’assessore Filippo Sacchetti “per poter discutere in maniera propositiva e collaborativa la nostra posizione a tutela dei proprietari di immobili e residenti della zona“.