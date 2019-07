Camp ‘Ceramiche Serra’: termina la prima parte del progetto

Con un’appendice sull’Appennino modenese, si è chiusa la prima parte dell’11° edizione del camp di tennis e multisport ‘Ceramiche Serra’ di Modena, in collaborazione con l’hotel Bolognese di Igea Marina.Proprio questa struttura ricettiva ha visto le premiazioni dei ragazzi che si sono esibiti in riviera fino a pochi giorni fa. I giovani hanno avuto i riconoscimenti dai titolari, la famiglia Nucci.

E così il mare dell’Adriatico, il Centro Tennis ‘Venustas’ d’Igea Marina, hanno visto in azione dei bambini che hanno vestito i panni di tennisti ‘in erba’. Per diversi di loro, infatti, è stata la prima opportunità di cimentarsi in questo sport mentre si trovavano in vacanza con le loro famiglie. È proseguito così, il connubio tra la terra riminese e la montagna modenese, con Serramazzoni in particolare, il centro appenninico a pochi chilometri da Maranello, sede dello stabilimento per la produzione di piastrelle ‘Ceramiche Serra’. “Complimenti ai ragazzi – ha spiegato l’organizzatore e docente, il modenese Roberto Giovannini – è sempre bello lavorare con giovanissimi che s’impegnano in attività sane. S’impara tanto da loro, anche perché in alcune circostanze ci si conosce per la prima volta in tale occasione e il confronto è decisamente positivo. Coniugando così vacanza e sport”.

E ora spazio alla seconda parte dell’iniziativa.

“Sì, perché alcune famiglie puntano su questo format di sport e divertimento. Lavoriamo miscelando vacanza attiva, sport e sorriso – termina Giovannini – grazie pure a imprenditori che credono in questo mix. La seconda parte dello stage, come consuetudine, si terrà, dunque, a settembre, sempre in prima battuta a Igea Marina, mentre sarà possibile un’appendice a Zocca, sull’Appennino modenese, terra del rocker Vasco Rossi”.