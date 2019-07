Cambio al vertice di Uni.Rimini. Simone Badioli nuovo presidente

L’Assemblea dei Soci di Uni.Rimini ha nominato all’unanimità Simone Badioli nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, prendendo il posto di Leonardo Cagnoli. Badioli, amministratore delegato di Aeffe Spa e Vicepresidente Confindustria Romagna, negli ultimi dieci anni ha collaborato con la società consortile in qualità di componente del Tavolo della Modae per tutti i progetti che in questo periodo hanno contraddistinto le collaborazioni tra l’Università di Bologna Campus di Rimini e le imprese del territorio con particolare rifermento al mondo della moda.