Caldo in aumento, ma nel fine settimana si torna a respirare

Roberto Nanni di Meteoroby fa il punto sulle previsioni per i prossimi giorni, con le tendenze anche per il fine settimana.

Nei prossimi giorni saremo ancora interessati dalla presenza di un campo di alta pressione ben salda al centro-sud, tuttavia disturbata da umide infiltrazioni che, facenti capo ad una depressione in transito ad oltralpe, lambiranno le nostre regioni settentrionali sotto forma di modesti fronti atlantici.

Nel dettaglio previsionale lungo le nostre coste, saranno favoriti degli episodi d’instabilità limitati alla sola giornata di Venerdì, dove viene previsto un aumento disomogeneo della nuvolosità la quale nella corso del pomeriggio e più in particolare in serata, potrà dar luogo ad isolati fenomeni temporaleschi. Non si segnalano però condizioni atmosferiche particolari nel fine settima dove il bel tempo verrà garantito da una ripresa della pressione, mantenendo un tempo pressoché stabile e prevalentemente soleggiato, e consentendo al seguito di correnti più fresche un attenuazione dei valori di temperatura ma con scarsa probabilità di precipitazioni.