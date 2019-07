BoaBay: sabato torna la "Boathlon Monster Competition"

Al via sabato 27 luglio alle ore 9.00 a BoaBay, l’aquapark galleggiante nel mare di Rimini, la terza edizione della “Boathlon Monster Competition”, una sfida all’insegna dell’adrenalina e del divertimento che vede ancora imbattuto il record dei 10’22’ del nuotatore olimpico Simone Sabbioni.

La competizione impegnerà gli “atleti” sia in acqua sia sui gonfiabili. Gli iscritti alla “Boathlon Monster Competition”, partendo da riva, dovranno dapprima nuotare lungo il percorso perimetrale del parco fino alla passerella di uscita, in seguito indossare i giubbotti salvagenti e percorrere i gonfiabili fino all’iceberg di 5 metri dal quale dovranno tuffarsi, per poi raggiungere nuovamente la battigia a nuoto.

Sarà il giudizio inappellabile del cronometro a decretare i tre vincitori e la prima donna che taglia il traguardo.

A chi si aggiudica il podio, oltre alla classica coppa, BoaBay regala un abbonamento per l’ingresso al parco e per 1 lettino per l’intera stagione estiva (1° classificato), 5 ingressi al parco e un buono spesadel valore di € 100,00 per i servizi spiaggia (2° classificato), 2 ingressi al parco più un buono spesa del valore di € 50,00 per i servizi spiaggia. Inoltre, verranno premiati i primi 5 uomini e le prime 5 donne classificate con un Cellularline Voyager Fun Waterproof.

La competizione è a partecipazione gratuita ed è aperta a tutti coloro che hanno un minimo di 16 anni di età. È possibile iscriversi alla “Boathlon Monster Competition” sia online, che la mattina della competizione presentandosi entro le ore 8.30 presso l’info-point sulla battigiadel Bagno 55. Per tutti gli aspiranti campioni in omaggio un welcome kit e una borraccia firmata ARENA.

Sabato 27 luglio segna anche l’inizio degli special event di “SFIDA IL GIGANTE SALATO” firmati da Salati Preziosi.

Dalle ore 17.00, infatti, il divertimento nell’aquapark nel mare di Rimini raddoppia: ad aspettare gli ospiti di BoaBay sulla piattaforma di collegamento ai gonfiabili, un gigante in carne e ossa al quale sottrarre la cintura di campione. Impresa non semplice…è lui che presidia l’ingresso di BoaBay e chi riesce a gettarlo in mare conquisterà la sua cintura di campione.

Le prenotazioni della fascia oraria (ore 17.00-18.00) per prendere parte a “SFIDA IL GIGANTE SALATO” si effettuano alle casse di BoaBay (Bagno 49-54-57-61).

I successivi appuntamenti di “SFIDA IL GIGANTE SALATO” si terranno sabato 3, domenica 11, venerdì 16 e domenica 25 agosto.