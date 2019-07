Bivacco e spaccio tra parco, invaso e Area Forlani

Nascondeva della droga dentro un’imbarcazione ormeggiata all’invaso del Ponte di Tiberio a Rimini e, quando si è accorto della polizia, ha gettato un involucro in acqua, con dentro 10 grammi di hascisc. Non solo addosso, grazie al fiuto di Kent, il cane dell’unità cinofila gli sono stati trovati 4 confezioni di cocaina. L’uomo, un 49enne tunisino con precedenti per spaccio, è stato arrestato. Questa mattina gli agenti, insieme a Kent e al reparto a cavallo sono tornati a controllare la zona, con una particolare attenzione agli insediamenti dell’area Forlani, in stato di abbandono, la cui proprietà risulta sottoposta alla procedura di fallimento. Sono state identificate una decina di persone che bivaccavano e occupavano abusivamente l’area, mentre, tra la vegetazione del parco XXV Aprile, sono state ritrovati circa 80 grammi di sostanza stupefacente.