Beatrice Santi chiude la partecipazione all'EYOF

È terminata anche per Beatrice Santi, dopo cinque intense giornate di gara, l’esperienza al Festival Olimpico della Gioventù Europea in svolgimento a Baku. La nuotatrice biancazzurra, debilitata dal virus intestinale che l’aveva colpita nella giornata di ieri, ha pagato il fatto di non essere nel pieno delle proprie forze proprio in occasione della sua gara più lunga, gli 800 stile libero, nuotati da Beatrice con un tempo al di sopra delle sue possibilità (9:20.60).

Il bilancio finale è comunque positivo.

“La trasferta, a livello di risultati, è stata caratterizzata da alti e bassi – commenta il capo missione Bruno Gennari -, ma da parte dei ragazzi non sono mai mancati impegno e concentrazione. L’esperienza maturata in campo internazionale andrà ad implementare il loro bagaglio tecnico e sarà sicuramente utile per il loro futuro. Da non sottovalutare, poi, l’aspetto culturale e di grande socializzazione che da sempre caratterizza questo appuntamento”.

Con la Cerimonia di chiusura di domani sera calerà il sipario sull’edizione estiva del Festival Olimpico della Gioventù Europea. La delegazione biancazzurra, di cui fanno parte anche gli atleti Chiara Carabini e Alessandro Rebosio e il tecnico Andrea Bartolini,farà rientro a San Marino il giorno successivo.