Basket. Yuri Ramilli giocherà per RBR anche in serie B

Yuri Ramilli resterà nelle fila di Albergatore Pro – Rinascita Basket Rimini anche nella prossima stagione di serie B. La società comunica infatti di avere trovato l’accordo con l’ala 21enne cresciuta nelle giovanili IBR-Angels.

Ramilli si è meritato la conferma, si legge in una nota, dopo una “stagione di prestazioni convincenti, giocando quasi sempre da numero ‘4’ e sfruttando le sue doti balistiche e atletiche“.

“Spesso schierato da coach Bernardi in quintetto base – si legge –, ha dovuto occuparsi delle ali forti muscolari avversarie e poi, dall’altra parte del campo, si è aperto per i tiri a difesa schierata non disdegnando le incursioni nei pressi del ferro“.

“Ora che il livello, inevitabilmente, si alzerà – prosegue la nota – sia fisicamente che qualitativamente, Yuri dovrà per forza di cose ‘allargare il suo bacino d’utenza’, lavorando ogni giorno a quei miglioramenti che il suo bagaglio tecnico e fisico possono ottenere“.

RBR, in attesa di conoscere il girone di riferimento e il calendario completo della nuova stagione al via domenica 29 settembre, è composta da:

Eugenio Rivali (play, 1986)

Luca Pesaresi (play-guardia, 1989)

Nicola Bianchi (guardia, 1994)

Giorgio Broglia (ala-centro, 1986)

Niccolò Moffa (guardia-ala, 1999)

Yuri Ramilli (ala, 1998)

Francesco Bedetti (ala, 1993)

Luca Bedetti (guardia-ala, 1989)