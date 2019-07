Autovelox sulla SS16, il Comune di Bellaria chiarisce

E’ diventato un caso in questi giorni l’autovelox sull’Adriatica nel territorio di Bellaria Igea Marina dove in un tratto il limite è stato abbassato da 110 a 70 km orari. Il Comune rende noto che “le modifiche al limite di velocità sulla SS 16 sono decise in piena autonomia dall’ente competente sulla strada in oggetto: ANAS”. L’autovelox rimane invece al momento predisposto per il limite dei 110: “Per quanto attiene alle decisioni in capo a questa Amministrazione, ancora in attesa dell’ordinanza da parte di ANAS, si comunica che non sono stati modificati i parametri del velox. Seguirà nel caso comunicazione preventiva”.