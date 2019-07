Auto danneggiate e minacce ai Carabinieri. La folle notte sulla Punto

Due albanesi ubriachi hanno fatto danni a Novafeltria, urtando vari veicoli e scappando, prima di essere intercettati dai Carabinieri a Pennabilli: un arresto e una denuncia.

Era da poco passata la mezzanotte a Novafeltria quando i residenti hanno avvertito un forte rumore come di uno schianto, provenire dalla strada. Il conducente di una Fiat Punto era intento in evoluzioni spericolate nella centralissima Piazza Roma, andando a sbattere contro un ciclomotore, regolarmente parcheggiato, ed urtando altri mezzi. L’uomo è ripartito sgommando. “Ma lo ‘show’ non è passato inosservato – riferisce il Capitano Silvia Guerrini – e diversi cittadini hanno subito chiamato il “112”, raccontando l’accaduto e fornendo precise e dettagliate indicazioni sull’auto utilizzata dai malfattori e sulla loro direzione di fuga”. Questo ha consentito alle pattuglie attive in quel momento di convergere e proprio in via Marecchiese, dove i militari della Stazione di Pennabilli hanno intercettato l’auto proveniente dal senso di marcia opposto.

Gli operanti hanno bloccato l’auto identificando il conducente, visibilmente alterato dall’alcol, ed il passeggero. Sul posto è arrivata anche la pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia ed i Carabinieri per sottoporre il conducente, un 45enne albanese, a controllo con etilometro. E’ risultato positivo, con tasso alcolemico superiore a 2,13 g/l: quattro volte sopra il limite consentito dalla Legge. Immediato il ritiro della patente con la decurtazione di 10 punti e la denuncia all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Il risultato dell’alcoltest ha fatto scattare nel suo amico, un connazionale 27enne, una rabbia incontrollata: ha cominciato ad inveire contro i Carabinieri con offese e minacce. I militari hanno cercato di non prestare il fianco alle provocazioni ma questo non è servito a frenare l’aggressione verbale, presto sfociata in calci e pugni contro uno degli operanti e l’auto di servizio. Il 27enne, già noto alle forze dell’ordine per reati simili e per spaccio, è stato bloccato ed arrestato.