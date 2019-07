Assolto il turista russo che aveva spinto il commerciante, poi deceduto

Come riportato dalla stampa locale, ieri mattina la Corte d’Assise ha assolto il turista russo accusato di omicidio preterintenzionale per la morte di Serafino Sammarini, il commerciante di Marebello, deceduto dopo una caduta dovuta a una spinta o a uno scontro con il russo. Per la Corte il fatto non costituisce reato.

I fatti risalgono al 7 agosto del 2017. Secondo la ricostruzione della polizia, la turista russa avrebbe fotografato alcuni prodotti esposti nella profumeria di proprietà di Sammarini e della moglie Donatella Urbinati. Anche dopo la richiesta della proprietaria di smettere, la donna avrebbe continuato. A quel punto interviene Serafini cercando di calmare gli animi, ma viene spinto e cade per terra. Si rialza subito e non sembra riportare ferite. Ma poco dopo si sente male e, muore durante il trasporto in ospedale.

Il turista russo viene rintracciato e finisce sotto inchiesta. Inchiesta conclusasi ieri con la sentenza della Corte di Assise che lo assolve perché il fatto non costituisce reato.