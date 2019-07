Arrivano Bulzinetti dalla Vis Pesaro e Innocentini dal Rimini

Il Gabicce Gradara non ha ancora chiuso la campagna acquisti. In attesa di un centrocampista over, la società ha ingaggiato due giocatori under. Si tratta del centrocampista, capitano della Berretti del Rimini, Filippo Innocentini, classe 2001 (è di Riccione), che arriva a titolo definitivo, e il portiere della Berretti della Vis Pesaro Tommaso Bulzinetti, classe 2001: sarà il vice di Celato in prima squadra e titolare della formazione Juniores.1

“Innocentini è un ragazzo interessante, reduce da un campionato Berretti da titolare nel Rimini Calcio. In un centrocampo a tre può ricoprire il ruolo di regista – spiega Papini – ma anche di mezzala. E’ brevilineo, rapido, bravo tecnicamente, ordinato. Il fatto che esca da un settore giovanile professionistico come quello del Rimini Calcio e che nella ultima stagione ha avuto un tecnico che stimo molto come Giordano Cinquetti, da sempre abituato a lavorare con i giovani, mi rende fiducioso. Conto che possa essere di aiuto al Gabicce Gradara in un campionato impegnativo sotto il profilo agonistico e tecnico come quello di Promozione marchigiana che di sicuro sarà formativo sotto il profilo della crescita del ragazzo”.

Riguardo a Bulzinetti, portiere di 1,81 e ben strutturato fisicamente, parla il suo ex allenatore alla Berretti della Vis Pesaro Massimo Scardovi (in cerca di panchina): “Tommaso è un giocatore con delle qualità, nello scorso campionato è sceso in campo in diverse partite. E’ un portiere moderno: coi piedi è bravo e questo è importante nel calcio di oggi. Il ruolo da titolare nella Juniores e l’esempio di Nicolò Celato in prima squadra lo faranno crescere anche dal punto di vista mentale oltre che tecnico unitamente al lavoro specifico col preparatore dei portieri: Bulzinetti ha buoni margini di miglioramento”.

RADUNO

Nella settimana di Ferragosto previsti due giorni di test. Il 16 e il 17 due giorni di allenamenti e da lunedì il via alla preparazione vera e propria con sedute giornaliere fino all’inizio del campionato prevista per il 15 settembre, una settimana prima rispetto alla scorsa stagione.