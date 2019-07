Arriva la finale del torneo nazionale Open

Va in scena domani (martedì) l’atto finale del torneo nazionale Open del Circolo Tennis Venustas di Igea Marina.

Francesco Giorgetti (2.4) ed Andrea Calogero (2.6) si giocano (dalle 19.30) il titolo nel trofeo del Gelso, un’altra finale tutta targata Tennis Viserba dopo quella del Ct Casalboni.

In semifinale Giorgetti (n.1) ha battuto il pari classificato Alberto Morolli (2.4, n.5) per 6-1, 6-4, mentre Calogero si è imposto a sorpresa per 6-3, 0-6, 6-3 sul 2.4 Alessandro Canini, testa di serie n.2.

Si è ormai concluso intanto il torneo giovanile del Ct Venustas.

Nell’Under 16 femminile Anna Giordani (n.2) ha vinto il derby della Virtus Bologna su Clotilde Cobianchi per 6-2, 7-5.

Under 16 maschile, semifinale: Diego Sabbatini-Thomas Del Bianco 6-3, 6-3.

Nell’Under 14 maschile si è imposto per 6-3, 7-5 Alessandro Manco (Ct Cesenatico, n.1) su Francesco Serafini (n.2).

Nell’Under 10 femminile successo di Vittoria Magnani (Ct Cesena) su Lucia Bertozzi (Tennis Viserba) per 6-4, 6-1.

Nell’Under 14 femminile vittoria di Eleonora Magnani (Misano Sporting Club) in finale su Aurora Rinaldi (n.1) per 6-3, 3-6, 10-6.

Nella finale Under 12 femminile successo di Beatrice Lotti su Chiara Giorgi per 6-2, 6-0.

Nella finale Under 12 maschile Andrea Bacchini (Tc Riccione, n.1) ha battuto Amedeo De Checchi 6-2, 6-0.