Arrestato spacciatore, denuncia per furto di cartelli

Notte rosa intensa di controlli per i carabinieri di Riccione. I militari hanno arrestato un 36enne, pregiudicato tunisino, domiciliato a Reggio Emilia, con l’accusa di spaccio, L’uomo si trovava a bordo di un’auto, guidata da un 29enne marocchino, fermata per un controllo in centro a Riccione. Dalla perquisizione al 36enne sono saltati fuori 5,35 grammi di cocaina, già divisa in dosi pronte allo spaccio.

Denunciate anche tre persone. Una 49enne, residente a Misano, fermata dai militari della tenenza di Cattolica fuori da un supermercato dove aveva rubato poco prima diversi generi alimentari. I prodotti sono stati restituiti al commerciante. Anche un 19enne ucraino, residente nel milanese, è stato denunciato per furto: in evidente stato di ebbrezza aveva rubato alcuni cartelli stradali.

Dovrà, invece, rispondere di resistenza a pubblico ufficiale un 33enne, pregiudicato residente nella provincia di Salerno. I carabinieri sono intervenuti a Misano dopo la segnalazione di una lite in famiglia e quando sono giunti sul posto l’uomo completamente ubriaco ha cominciato ad insultarli, rifiutando di fornire le generalità. Al termine dell’intervento, inoltre, si è messo davanti all’auto di servizio, impedendo ai militari di allontanarsi.

Deferiti inoltre, tre utenti della strada sorpresi alla guida dell’auto in stato di ebrezza. Sono state controllate 115 auto/motoveicoli e identificati 175 individui.