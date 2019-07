Area Waldorf all'Alleanza Sportiva Riccione. Tre campi da padel

Dopo l’esame delle offerte pervenute, la gestione dell’impianto sportivo ex area Waldorf a Marina Centro è stata aggiudicata alla SSD Alleanza Sportiva Riccione srl.

L’aggiudicatario ha proposto la realizzazione di tre campi da padel, l’adeguamento degli spogliatoi con l’inserimento di nuovi impianti tecnologici (domotica e videosorveglianza) e un progetto gestionale che prevede oltre che attività sportiva sul territorio anche uno sviluppo dell’attività nell’ottica turistico sportiva in linea con le nuove funzioni previste dall’amministrazione con il progetto Parco del Mare. Terminati gli adempimenti di legge, si procederà con la consegna dell’impianto sportivo per dare inizio alle attività.