Ancora gravi le condizioni del ragazzo pestato in piazzale Azzarita

Restano gravi ma stazionarie le condizioni del 18enne albanese pestato a sangue nella notte tra sabato e domenica in piazzale Azzarita, a Riccione, da un gruppetto di nordafricani a cui i carabinieri stanno dando la caccia. Un’aggressione feroce scaturita per futili motivi (un cappellino, pare, tolto dalla testa dell’albanese che poi avrebbe tentato di riprenderselo). I nordafricani, tre o quattro ragazzi più o meno coetanei della vittima, avrebbero circondato il 18enne e l’avrebbero preso a pugni in faccia fino a quando non è crollato a terra. Poi la fuga, immortalata però dalle telecamere presenti in zona, i cui filmati sono già nelle mani degli investigatori dell’Arma.

Nel frattempo il 18enne albanese, arrivato da Faenza per godersi la Notte Rosa, continua a lottare tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Bufalini di Cesena, dove resta in coma farmacologico a cause delle gravi lesioni riportate alla testa.