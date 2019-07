Ampliamento scuola Gaiofana, approvato il progetto

La Giunta comunale di Rimini ha reso esecutivo, con la delibera approvata ieri, il progetto per l’ampliamento e la manutenzione della “Scuola Primaria Gaiofana”. La delibera contempla miglioramenti, sia dal punto di vista dell’innovazione didattica che della riqualificazione energetica.

L’intervento rientra nel più ampio piano di riqualificazione del patrimonio edilizio comunale che sarà affidato alla Società in house Anthea srl. I lavori di ampliamento dell’immobile, sito tra via Don Lorenzo Milani e via Don Carlo Gnocchi, avranno un investimento complessivo di 350 mila euro e serviranno per realizzare uno spazio polifunzionale finalizzato ad ampliare le attività didattiche. In particolare verranno ampliati gli spazi relativi alla mensa e alle attività motorie.

L’ampliamento serve a poter impostare attività didattiche o laboratori con tempo pieno o prolungato in un area residenziale dove si sono trasferite nuove coppie di cittadini, che necessitano, per motivi di lavoro, del servizio scolastico a tempo pieno.

Gli interventi inizieranno già nelle prossime settimane e si concluderanno prima dell’avvio dell’anno scolastico.