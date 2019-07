Altro che devastazione, dopo il concerto danni irrisori alla pista di atletica

Dopo il concerto di Ozuna, la pista di atletica dello stadio Nicoletti di Riccione ha subito appena 750 euro di danni. La puntualizzazione, dopo la denuncia da parte del Pd (vedi notizia) arriva da Lurova Music, società organizzatrice del concerto dello scorso 19 luglio. “A seguito di sopralluogo effettuato da ditta specializzata e tecnici del Comune per verificare le condizioni delle aree dello stadio – si legge nella nota –, i danni accertati alla pista di atletica sono assolutamente irrisori e riparabili entro qualche giorno per un costo complessivo di appena 750€ per il quale abbiamo già predisposto bonifico per attivare immediatamente il ripristino delle aree“. La società sta pensando anche di adire le vie legali.

“Il nostro ufficio legale – spiega – sta già valutando se sussistono gli estremi per procedere ad una querela per diffamazione a mezzo stampa“. Infine i ringraziamenti “al Comune di Riccione, alla stampa, ai promoter locali e a tutte le maestranze che hanno supportato e reso possibile la tappa del tour di OZUNA a Riccione che come ormai è noto, ha registrato un enorme successo di pubblico con quasi 12.000 presenze e nessun tipo di difficoltà dal punto di vista logistico ed organizzativo“.