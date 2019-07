Alla Bolognese Unnico e il suo cagnolino Spank

Alla Colonia Bolognese di Miramare arrivano Unnico e il suo simpatico cagnolino Spank. Martedì 16 luglio, ore 21.15 nel giardino arriva il primo spettacolo di acrobazie e cloweneria. Ad esibirsi sarà la Compagnia “Unnico” con lo spettacolo “Io e lui”.

Unnico, è un artista siciliano che arriva in Romagna insieme al suo simpatico amico a quattro zampe, il cagnolino Spank. Il duo, riuscirà in questo spettacolo a trasportare adulti e bambini in un gioco fatto di improvvisazione ed allegria. Uno show per tutti i gusti dove non mancheranno numeri di abilità e destrezza da parte dei protagonisti.

Lo spettacolo ad ingresso libero è reso possibile grazie alla collaborazione tra le Associazioni “Il Palloncino Rosso” e l’ Associazione culturale Strada San Germano.

Il prossimo appuntamento con il Teatro di Strada sarà Martedì 6 agosto sempre alle 21.15 con Nespolo Lo Giullare in “Il Principe ranocchio”.