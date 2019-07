Al Beky Bay di Bellaria Mahmood fa il pieno per la Notte Rosa

Ottimo riscontro di pubblico al Beky Bay di Bellaria per il concerto del trionfatore di Sanremo 2019 nella Notte Rosa. Mahmood ha iniziato a cantare intorno alle 23 fermandosi in tempo per permettere a tutti di gustare il suggestivo spettacolo pirotecnico che ha visto miglia di turisti riversarsi sulla battigia bellariese.

Nessun problema di ordine pubblico.